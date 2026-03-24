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Las empresas Lockheed Martin, SpaceX y Blue Origin trabajarán con la NASA. (Foto: pixabay.com)
Las empresas Lockheed Martin, SpaceX y Blue Origin trabajarán con la NASA. (Foto: pixabay.com)
Por Agencia EFE

La NASA desveló este martes un plan para establecer una base permanente en la luna en siete años, una ambiciosa hoja de ruta que por el momento excluye las estaciones espaciales y requiere que en 2028 comience un intenso calendario de alunizajes tripulados, algo que no ha intentado ninguna nación en medio siglo.

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