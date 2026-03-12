Escuchar
La NASA está a punto de enviar la misión tripulada Artemis 2 a la Luna. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La NASA anunció este jueves que está considerando lanzar desde el 1 de abril su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

