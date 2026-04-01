La NASA lanzará este miércoles un globo sonda tres horas antes del despegue de la nave espacial Orión para recopilar datos sobre la dirección del viento que permitan conocer al detalle si las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para realizar la misión Artemis II, que orbitará la Luna tras un viaje de diez días -aproximadamente-.

“Lo que estamos haciendo es trabajar con una serie de umbrales para ver exactamente el tipo de viento que vamos a enfrentar”, ha explicado este martes Mark Burger, oficial meteorológico del lanzamiento en una rueda de prensa, recogida por Europa Press.

“Si, por ejemplo, sabemos que viene de la zona este sudeste, como esta es una costa noreste, solo una pequeña parte de ese viento podría impactarnos. Ahora bien, si, por ejemplo, vemos que hay un cambio en la dirección del viento y en vez de ir sureste va noreste, nos enfrentaríamos a un porcentaje mucho más amplio del componente del viento”.

Según ha relatado Burger, el globo sonda que se lanza tres horas del lanzamiento permitirá “recopilar suficientes datos para saber” hasta qué punto “puede entrar dentro del umbral” que obligaría a la NASA a “abortar la ventana de lanzamiento”.

“Tenemos que analizar, por tanto, nuestras expectativas. Si necesitamos más información, lanzaríamos más balones, más globos-sondas para poder tener esta información. Y también tenemos otra serie de sondas que nos están dando información constante a tiempo real de la dirección en la que va el viento”, ha afirmado.

Otro de los principales focos de atención se sitúa en “formaciones de nubes” que se irán desplazando hacia “occidente”. “Algunos de estos nubes cúmulos pueden ir avanzando”, ha afirmado el responsable de meteorología, que ha comparecido junto al director de pruebas de la Agencia estadounidense, Jeff Spaulding.

Estas nubes suponen la principal amenaza para la primera de las tres ventanas previstas para el despegue, que se abrirá a las 18:24 hora local --00:24 horas del 2 de abril en España--. “Tenemos que llevar a cabo una monitorización para ver si estas nubes que os he comentado pueden generar algunas llovidas potenciales a lo largo de la semana”, ha incidido Burger durante la comparecencia previa al despegue.

En este sentido, ha asegurado que aunque se produjese un cúmulo de nubes, no durarían más de 30 minutos como “máximo”, lo que les permitiría maniobrar para considerar si pueden “aprovechar” el tiempo que reste de ventana o esperar a la siguiente.

Según la planificación actual, el despegue del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) está previsto para este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida (Estados Unidos). La ventana de lanzamiento se abre a las 18:24 (hora local de Florida), lo que corresponde a las 00:24 de la madrugada del 2 de abril en España peninsular.

Si el lanzamiento no se produce en la primera fecha prevista, el resto de oportunidades de lanzamiento en este mes (en horario de verano centroeuropeo) tendrán lugar los días 3 de abril a la 01:22 horas; el 4 de abril a las 02:00 horas; el 5 de abril a las 02:53 horas; el 6 de abril a las 03:40 horas o el 7 de abril a las 04:36.

Los datos que maneja la NASA apuntan a “un clima húmedo, pero con brisa que se va a mantener durante toda la semana y con algunas lloviznas intermitentes”, pero con riesgo “muy bajo” de una tormenta eléctrica --“entre un 5 y un 10 por ciento”, ha especificado Burger. Otro factor de riesgo es la actividad solar, que se espera algo más intensa para este miércoles, aunque también ha asegurado que el impacto será “menor” por la “posición” del sol.

“Ahora bien, el tiempo cambia. Es una entidad variable y normalmente tiende a optar a una opción menos favorable”, ha advertido el responsable de meteorología de Armetis II.