Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La agencia medirá vientos y nubes con globos sonda. (Foto: AFP)
La agencia medirá vientos y nubes con globos sonda. (Foto: AFP)
/ Piero Hatto
Por Agencia Europa Press

La NASA lanzará este miércoles un globo sonda tres horas antes del despegue de la nave espacial Orión para recopilar datos sobre la dirección del viento que permitan conocer al detalle si las condiciones meteorológicas continúan siendo favorables para realizar la misión Artemis II, que orbitará la Luna tras un viaje de diez días -aproximadamente-.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.