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Fotografía del 30 de abril cedida por SpaceX donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Crew-13 de izquierda a derecha el cosmonauta ruso de Roscosmos, Sergey Teteryatnikov; los astronautas de la NASA Luke Delaney y Jessica Watkins, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Joshua Kutryk, sentados con sus trajes de presión en el interior de una maqueta de la nave espacial Dragon durante una sesión de entrenamiento previo al vuelo en la sede de la compañía en Hawthorne, California (EE.UU.).
Fotografía del 30 de abril cedida por SpaceX donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Crew-13 de izquierda a derecha el cosmonauta ruso de Roscosmos, Sergey Teteryatnikov; los astronautas de la NASA Luke Delaney y Jessica Watkins, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Joshua Kutryk, sentados con sus trajes de presión en el interior de una maqueta de la nave espacial Dragon durante una sesión de entrenamiento previo al vuelo en la sede de la compañía en Hawthorne, California (EE.UU.).
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

La NASA anunció este lunes que espera que la Crew-13, la misión de rotación de personal a la Estación Espacial Internacional (EEI) en colaboración con SpaceX, despegue no antes del 12 de septiembre, y en ella probarán una nueva generación de trajes de vuelo.

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