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USA4893. MIAMI (FL, EEUU), 05/11/2026.- Fotografía cedida por la NASA de una imagen de la nueva aeronave experimental X-70 Fractal, una plataforma de investigación tripulada y rápidamente reconfigurable para tecnologías aeronáuticas avanzadas cuyo primer vuelo espera realizar en los próximos dos años y que, a diferencia de una nave espacial, volará dentro de la atmósfera terrestre para desarrollar los aviones del futuro. EFE/NASA /
USA4893. MIAMI (FL, EEUU), 05/11/2026.- Fotografía cedida por la NASA de una imagen de la nueva aeronave experimental X-70 Fractal, una plataforma de investigación tripulada y rápidamente reconfigurable para tecnologías aeronáuticas avanzadas cuyo primer vuelo espera realizar en los próximos dos años y que, a diferencia de una nave espacial, volará dentro de la atmósfera terrestre para desarrollar los aviones del futuro. EFE/NASA /
/ Agencia EFE
Por Agencia EFE

La NASA presentó el X-70 ‘Fractal’, un avión experimental tripulado para probar nuevas tecnologías aeronáuticas, cuyo primer vuelo espera realizar en los próximos dos años y que, a diferencia de una nave espacial, volará dentro de la atmósfera terrestre para desarrollar los aviones del futuro.

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