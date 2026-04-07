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La tripulación emuló la icónica foto tomada en 1968. Christina Koch dijo estar dispuesta a volver. (Foto: nasa.gov)
La tripulación emuló la icónica foto tomada en 1968. Christina Koch dijo estar dispuesta a volver. (Foto: nasa.gov)
Por Agencia AFP

Más de 57 años después de la famosa fotografía del “amanecer de la Tierra” hecha por Apolo 8, los astronautas de Artemis II capturaron una “puesta” de nuestro planeta en el horizonte de la Luna mientras emprendían el regreso a casa.

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