Uno de los enormes motores RS-25 utilizados para propulsar el cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La NASA lleva a cabo este miércoles el traslado de su imponente cohete lunar SLS a su hangar para reparaciones, después de que problemas técnicos llevaron a posponer el despegue de la primera misión tripulada de sobrevuelo a la Luna en más de 50 años.

