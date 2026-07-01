La NASA anunció el martes nuevas misiones no tripuladas para ayudar a la construcción de una base en la superficie de la Luna, un proyecto que avanza pese a recientes contratiempos.

Tres empresas estadounidenses recibieron contratos para misiones de entrega de cargamento a la Luna, incluidos instrumentos científicos, dijo la agencia espacial.

La NASA pagará cerca de 600 millones de dólares para los proyectos que se suman a otros anunciados en mayo.

Los esfuerzos hacen parte de los planes para usar vehículos robóticos para construir infraestructura en la Luna.

Las ambiciones de la agencia estadounidense enfrentaran imprevistos luego de la explosión del cohete New Gleen en mayo, construido por la empresa Blue Origin del magnate tecnológico Jeff Bezos.

Altos funcionarios de la NASA han reconocido que la situación puede causar retrasos en el programa lunar, pero el martes manifestaron también cierto optimismo.

Señalaron que hay alternativas para lanzar un módulo de alunizaje que transporte equipo desarrollado por Blue Origin.

“Estamos trabajando muy de cerca con Blue Origin para entender sus plazos de recuperación y también analizando otras opciones en caso de que no se ajusten a nuestro calendario”, dijo en un encuentro con periodistas Carlos García-Galán, responsable de la NASA para la base lunar.

La base, para la que la NASA prometió 20.000 millones de dólares, está planeada para construirse cerca del polo sur lunar, un área estratégica por la presencia de hielo de agua en el suelo.

Previamente, la agencia había dicho que la construcción podría iniciar en 2029.