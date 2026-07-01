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Resumen

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La base se ubicaría en el polo sur lunar. El costo total sería de unos 20 mil millones de dólares. (Foto: magnific.com)
La base se ubicaría en el polo sur lunar. El costo total sería de unos 20 mil millones de dólares. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

La NASA anunció el martes nuevas misiones no tripuladas para ayudar a la construcción de una base en la superficie de la Luna, un proyecto que avanza pese a recientes contratiempos.

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