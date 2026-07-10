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Resumen

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Fotografía del 25 de junio de 2026 cedida por la NASA que muestra a técnicos e ingenieros de la Instalación de Procesamiento de Cargas Útiles Peligrosas utilizando una grúa para elevar el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la agencia hasta una plataforma de trabajo especializada en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EE.UU.). (Foto de EFE/ Sydney Rohde/ NASA)
Fotografía del 25 de junio de 2026 cedida por la NASA que muestra a técnicos e ingenieros de la Instalación de Procesamiento de Cargas Útiles Peligrosas utilizando una grúa para elevar el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la agencia hasta una plataforma de trabajo especializada en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EE.UU.). (Foto de EFE/ Sydney Rohde/ NASA)
/ Sydney Rohde/NASA
Por Agencia EFE

El telescopio espacial Nancy Grace Roman, con un campo de visión al menos cien veces mayor que el del Hubble, ultima en el Centro Espacial Kennedy, de Florida, los preparativos de su lanzamiento, previsto para no antes del 30 de agosto a bordo de un cohete de la empresa SpaceX.

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