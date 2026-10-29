icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En la investigación participaron casi 7.000 encuestados y 177 niños evaluados individualmente. (Foto: magnific.com)
En la investigación participaron casi 7.000 encuestados y 177 niños evaluados individualmente. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Investigaciones demuestran que la natación ayuda a los niños no solo físicamente sino también en su desarrollo, según expertos de la Universidad de Canberra, Australia.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?