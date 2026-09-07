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El mapa de Equal Earth pretende representar la superficie de las masas terrestres de forma más equitativa.
El mapa de Equal Earth pretende representar la superficie de las masas terrestres de forma más equitativa.
Por Agencia EFE

La Asamblea General de la ONU adoptó este viernes una resolución para dejar de utilizar el diseño del mapa mundial actual y sustituirlo por uno más fiel al tamaño de los continentes, especialmente el de África, que durante siglos ha aparecido desproporcionadamente pequeño.

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