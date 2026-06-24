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Resumen

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Acuerdo se logra pese a “la reducción de la financiación internacional". (Foto: magnific.com)
Acuerdo se logra pese a “la reducción de la financiación internacional". (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

La Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA ha concluido con la adopción por mayoría de los Estados miembros de una nueva Declaración Política sobre el VIH y el sida, que reafirma el compromiso de poner fin al sida como amenaza para la salud pública en 2030 y establece nuevas metas para acelerar los avances hacia esa meta.

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