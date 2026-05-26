Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estudió concluyó que la península ibérica se estaría desplazando en setido horario. (Foto: magnific.com)
Estudió concluyó que la península ibérica se estaría desplazando en setido horario. (Foto: magnific.com)
Por Grupo GDA

La península ibérica podría estar rotando lentamente en sentido horario debido a las tensiones tectónicas generadas por la convergencia entre África y Eurasia. Esa es una de las conclusiones de un estudio publicado en la revista Gondwana Research, que reconstruyó con alta resolución cómo se distribuyen actualmente las fuerzas tectónicas entre Iberia y el noroeste africano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.