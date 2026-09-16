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Resumen

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Hielo en el fiordo de Qaleraliq, al fondo el frente glaciar de Qaleraliq, en el sur de Groenlandia, a 18 de julio de 2009, en Groenlandia, Dinamarca. (Foto: AFP)
Hielo en el fiordo de Qaleraliq, al fondo el frente glaciar de Qaleraliq, en el sur de Groenlandia, a 18 de julio de 2009, en Groenlandia, Dinamarca. (Foto: AFP)
/ Rafael Bastante / Europa Press
Por Agencia Europa Press

El registro de datos satelitales más largo jamás reunido sobre el cambio en las capas de hielo ha revelado que Groenlandia y la Antártida han perdido una escalofriante cifra de 11 billones de toneladas de hielo desde la década de 1970, elevando el nivel del mar a escala global en más de tres centímetros.

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