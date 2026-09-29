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Resumen

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La plataforma de música por Internet ha tenido problemas en varias partes del mundo. (Foto: AFP)
La plataforma de música por Internet ha tenido problemas en varias partes del mundo. (Foto: AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia EFE

La empresa sueca de servicios de música por internet Spotify experimenta este martes problemas técnicos que impiden a sus clientes hacer un uso normal de sus productos, según han reportado usuarios de todo el mundo.

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