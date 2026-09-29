La empresa sueca de servicios de música por internet Spotify experimenta este martes problemas técnicos que impiden a sus clientes hacer un uso normal de sus productos, según han reportado usuarios de todo el mundo.

Según el portal ‘Downdetector’, a través del cual usuarios de aplicaciones pueden informar en tiempo real de fallos en servicios digitales, a partir de las 13:30 GMT se dispararon las notificaciones de problemas en el uso de Spotify, una de las plataformas musicales más populares.

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Tanto en Estados Unidos, España, Alemania o Brasil, los usuarios reportan mensajes como “no va spotify” , “hay problemas de conexión” o “no funciona”, al referirse al uso de la plataforma nórdica de consumo musical en línea.

La compañía ha confirmado en redes sociales que están al corriente “de algunos problemas” y ha señalado que trabaja en una solución global al fallo.