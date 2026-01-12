“La Pompeya de Gales”: el descubrimiento de una enorme villa romana enterrada a un metro de la superficie

Arqueólogos han catalogado como un “asombroso descubrimiento” a la villa romana más grande jamás encontrada en Gales, que tiene el potencial de ser la “Pompeya de Port Talbot (ciudad portuaria en el sur de Gales)”.

“Mis ojos casi saltan de sus órbitas”, expresó el director del proyecto, doctor Alex Langlands, después de que las imágenes de un sondeo de radar de penetración subterránea revelaran una “inmensa estructura” en el parque rural de Margam, a unos 3 km de Port Talbot.

La ubicación, en un parque histórico de venados, es importante porque la tierra no ha sido arada ni se ha construido sobre ella, lo que significa que los restos de la villa, que yacen a menos de un metro bajo la superficie, parecen estar bien preservados.

Los participantes del proyecto -la Universidad de Swansea, el consejo de Neath Port Talbot y la iglesia de la Abadía de Margam- indicaron que el descubrimiento ofrece una “información sobre la historia nacional de Gales sin paralelo”.

Los hallazgos del equipo fueron compartidos exclusivamente con BBC News en anticipación del anuncio.

Los estudios geofísicos del parque -una atracción turística popular en Gales- fueron comisionados como parte de un proyecto más amplio que involucra a estudiantes escolares y la comunidad local para aprender más sobre el legado de la región.

Dispositivos de escaneo ayudaron a mapear características arqueológicas ocultas bajo el suelo.

El equipo “dio en el blanco” al descubrir las huellas de una villa romana de 572 m² rodeada de fortificaciones.

Los escaneos revelaron una villa dentro de un cercado defensivo y un edificio con corredores, posiblemente usado como establo o salón comunal.

Langlands, codirector del Centro de Investigación y Capacitación Patrimonial de la Universidad de Swansea, la describió como una construcción “realmente impresionante y prestigiosa”, probablemente finamente decorada en el pasado con estatuas y pisos de mosaico.

“Tenemos lo que parece ser una villa de corredor con dos alas y un mirador techado a lo largo del frente”, explicó.

“Mide unos 43 metros de largo y parece tener seis cuartos principales (hacia el frente) con dos corredores que conducen a ocho cuartos atrás”.

“Es casi definitivo que tenemos a un importante dignatario local que tuvo su hogar aquí”, añadió.

“Hubiera sido un lugar muy concurrido; el centro de una gran hacienda agrícola con una cantidad de gente yendo y viniendo”.

Como estructura independiente, es la mayor villa jamás descubierta en Gales.

La mayoría de los vestigios romanos encontrados en Gales son campamentos militares y fuertes, mientras que las haciendas grandiosas como esta son menos comunes.

El descubrimiento forzaría a los expertos a “reformular la manera en que pensamos sobre el sur de Gales y el período romano-británico”, expresó Langlands.

“Esta parte de Gales no es ninguna zona fronteriza, el confín de un imperio. De hecho aquí había edificios tan sofisticados y de tan alto estatus como los que se encuentran en el corazón agrícola del sur de Inglaterra”.

También demuestra que Margam -“un lugar que incluso pudo haber sido la fuente del nombre de la región histórica de Glamorgan (un antiguo reino medieval)“- fue “uno de los más importantes centros de poder en Gales”.

Los investigadores usaron un equipo de escaneo sofisticado para buscar las características arqueológicas escondidas bajo el suelo.

Christian Bird de TerraDat, la firma galesa que realizó el estudio, dijo que las imágenes eran “extraordinariamente claras, identificando y mapeando en 3D la estructura de la villa, las zanjas que la rodean y el plano más amplio del lugar”.

Esto incluye una sustancial estructura con pasillos de 354 m² en el sureste de la villa, que el quipo cree que era un tipo de establo o salón comunal.

Esta ilustración muestra cómo la villa de Lullingstone en el condado de Kent se vería a finales del siglo IV. La villa en Margam sería algo similar.

La ubicación exacta de la villa se está manteniendo en secreto por ahora, por temor a que pueda ser objeto de cazatesoros no autorizados.

Langlands afirmó que la preservación del sitio sería la principal prioridad, antes de realizar más sondeos y buscar financiación para excavaciones futuras.

Tiene el potencial de ser la “Pompeya de Port Talbot”, señaló, aludiendo en broma a la antigua ciudad romana preservada por la erupción del volcán Vesubio en 79 A. D.

“Muchos arqueólogos se fastidian con la conexión a Pompeya, pero creo que es en parte justificado debido a los niveles de preservación aquí”, aseguró.

“En primer lugar, eso lo podemos ver en los datos del sondeo, pero también lo sabemos porque esto ha sido un parque de venados durante cientos de años, no ha sido objeto del tipo de arados (que han dañado muchos otros sitios arqueológicos)”.

“Es realmente una posibilidad emocionante que tengamos una evidencia arqueológica muy bien preservada y, por ende, el potencial de revelar grandes cantidades de cómo era la vida en el primer, segundo, tercer, cuarto y quizás hasta el quinto siglo”.

El parque rural de Margam se encuentra a unos 3 km de la ciudad portuaria de Port Talbot y sus siderúrgicas.

Los detalles adicionales del descubrimiento del equipo serán compartidos durante un día de puertas abiertas en la iglesia de la Abadía de Margam, el 17 de enero.

Margaret Jones, una maestra retirada de Port Talbot con mucho interés en la historia local, reservó una entrada y dijo no poder esperar para conocer más al respecto.

“Todavía estoy conmocionada por la idea de que este lugar donde jugaba, donde mis hijos y nietos han jugado, que bajo nuestros pies estaba esta casa increíble”, resaltó.

“Es fuera de este mundo”.

Añadió que Port Talbot ha sufrido “tantas desilusiones” en años recientes con una pérdida importante de empleos en las siderúrgicas locales, pero “esto nos pondrá en el mapa… y nos llenará de orgullo”.

Estudiantes escolares ayudaron a excavar la tierra al oeste de la iglesia de la Abadía de Margam como parte del proyecto ArchaeoMargam, financiado por el gobierno británico.

El descubrimiento es “simplemente increíble” y “algo que nunca hubiéramos soñado”, manifestó Harriet Eaton, que administra el Club de Jóvenes Arqueólogos como parte de su trabajo como funcionaria de Educación Patrimonial del Consejo de Neath Port Talbot.

“Sería fantástico si hubiese una excavación comunitaria aquí, (ofreciendo al público) esa conexión de primera mano con la historia que se va develando debajo de nosotros”, expresó.

Harriet Eaton colaboró dirigiendo las excavaciones arqueológicas de los estudiantes como parte del proyecto ArchaeoMargam.

El parque rural de Margam es propiedad del consejo local que también lo administra. Ya era un importante sitio histórico, con los vestigios de una fortificación de la Edad de Hierro, los restos de una abadía del siglo XII y un impresionante castillo victoriano como parte de algunas de sus atracciones.

Pero el descubrimiento de la villa ayudó a llenar “un gran vacío en nuestro conocimiento” sobre lo que estaba sucediendo en Margam durante el período romano, según el administrador del parque Michael Wynne.

“Es realmente un hallazgo inusual tan al occidente y de un tamaño tan significativo; realmente añadirá a nuestro conocimiento de la historia local y de Gales”, afirmó, y representará “más visitantes al parque de Margam, a Neath Port Talbot y a Gales en general”.

“Es realmente una noticia muy positiva”.