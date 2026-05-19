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Las nuevas reglas de X establecen que las cuentas no verificadas pueden compartir hasta 50 publicaciones originales y 200 respuestas al día, aunque no de manera continua, sino con "en límites más pequeños para intervalos de media hora". (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
Las nuevas reglas de X establecen que las cuentas no verificadas pueden compartir hasta 50 publicaciones originales y 200 respuestas al día, aunque no de manera continua, sino con "en límites más pequeños para intervalos de media hora". (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia Europa Press

La red social X ha establecido nuevos límites para los usuarios que utilizan una cuenta no verificada, que solo podrán compartir 50 publicaciones y hacer 200 respuestas al día.

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