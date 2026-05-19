Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La red social X ha establecido nuevos límites para los usuarios que utilizan una cuenta no verificada, que solo podrán compartir 50 publicaciones y hacer 200 respuestas al día.
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