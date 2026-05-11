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El profesor Leo Marcelis, científico neerlandés, es jefe del grupo de Horticultura y Fisiología de Plantas en la Universidad de Wageningen. (Foto: Guy Ackermans/WUR)
El profesor Leo Marcelis, científico neerlandés, es jefe del grupo de Horticultura y Fisiología de Plantas en la Universidad de Wageningen. (Foto: Guy Ackermans/WUR)
Por BBC News Mundo

Protegidas en una gran estructura de vidrio crecen cientos de plantas de tomate. Pero no se trata de un invernadero común.

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