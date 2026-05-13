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Resumen

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Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI. (Foto: AFP)
Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, declaró este martes en una corte de California que la salida de Elon Musk de la empresa matriz de ChatGPT supuso “un impulso para la moral” de los empleados e investigadores que se quejaban de su gestión.

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