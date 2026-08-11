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Resumen

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Aunque la mayoría de las personas están familiarizadas con el cosquilleo, la sensibilidad en ciertas partes del cuerpo y sobre todo cuando es inesperado es uno de los enigmas científicos más antiguos sin resolver. (Foto de Sarah Sloboda / Connect Images vía AFP)
Aunque la mayoría de las personas están familiarizadas con el cosquilleo, la sensibilidad en ciertas partes del cuerpo y sobre todo cuando es inesperado es uno de los enigmas científicos más antiguos sin resolver. (Foto de Sarah Sloboda / Connect Images vía AFP)
/ SARAH SLOBODA
Por Agencia EFE

Las zonas del cuerpo en las que se sienten las cosquillas parecen ser comunes a todas las culturas, según un estudio realizado con personas de origen chino, neerlandés y griego, que sugiere además que esta percepción es distinta a otras sensaciones corporales, como el tacto.

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