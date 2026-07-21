La startup peruana Futurum desarrolló una plataforma que permite a los profesores independientes organizar sus clases, materiales, horarios y el seguimiento académico de sus estudiantes desde un solo lugar.

El proyecto nació como un servicio de reforzamiento académico personalizado. Antes de comenzar las clases, cada estudiante pasa por una evaluación para identificar sus necesidades y objetivos. Con esos datos, el sistema selecciona al docente más adecuado y registra el avance del alumno.

Durante el desarrollo del servicio, sus fundadores detectaron que muchos profesores dedicaban varias horas a coordinar horarios, compartir materiales en distintas aplicaciones y elaborar manualmente reportes sobre el progreso de sus estudiantes.

Ante esta situación, Futurum creó un sistema de gestión del aprendizaje dirigido a docentes independientes. La plataforma también incorpora una herramienta que selecciona profesores según su especialidad, experiencia, metodología y disponibilidad. Además, la empresa trabaja en funciones de inteligencia artificial para analizar las sesiones y mejorar la planificación de las siguientes clases.

Desde enero de 2025, la startup ha atendido a más de 400 estudiantes, el 70 % de ellos en Lima, y cuenta con una red de 15 docentes de distintas regiones del país. También ha superado los 100.000 soles de facturación acumulada.

Futurum fue fundada por los ingenieros industriales Hedyn Álvarez, John Ruiz y Lizardo Portillo, egresados de la Universidad Nacional de San Agustín, junto con Joan Álvarez, MBA por ESAN. El proyecto recibió 67.000 soles de ProInnóvate y el acompañamiento de la incubadora INNICIA. Ahora busca ampliar su plataforma para llegar a más profesores independientes del país.