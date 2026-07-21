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Por Redacción EC

La startup peruana Futurum desarrolló una plataforma que permite a los profesores independientes organizar sus clases, materiales, horarios y el seguimiento académico de sus estudiantes desde un solo lugar.

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