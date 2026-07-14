00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La muerte de los discos físicos ha causado protestas entre los usuarios de PlayStation. (Foto: Sony)
La muerte de los discos físicos ha causado protestas entre los usuarios de PlayStation. (Foto: Sony)
Por Agencia Europa Press

La Unión Europea ha asegurado que no puede intervenir en la decisión de Sony de dejar de producir videojuegos físicos a partir de 2028, alegando que las empresas “son libres de ofrecer juegos y servicios de la manera que consideren oportuna”, siempre que los derechos de los consumidores estén protegidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.