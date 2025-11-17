Durante la última década y media “Call of Duty” ha dominado el mercado de los FPS, siendo el estándar al que otros títulos del rubro se contorsionaban para parecerse. Pero hay símbolos de que esta supremacía está tambaleando, siendo el más prominente la paliza que está recibiendo el último juego de la franquicia, “Black Ops 7″, en las reseñas de usuarios en Metacritic, donde ha conseguido un puntaje de usuario promedio de 1,9 (al momento en que escribimos esta nota), aunque hubo un momento en que bajó a 1,6. De todos modos, el videojuego lanzado el 13 de noviembre tiene el puntaje más bajo en la historia de la saga.

Debemos destacar de que estamos hablando de las reseñas hechas por los jugadores y no las de críticos profesionales, que han calificado al juego de Activision con un puntaje promedio de 83, respetable a todas luces.

Cabe señalar que “Call of Duty” no es ajeno a las malas críticas de los usuarios y por ejemplo “Modern Warfare III” en 2023 logró el bajo puntaje de 2,3.

Al momento en que publicamos la nota el promedio de las reseñas de Black Ops 7 se mantenía en 1,9. / Metacritic

Leyendo las críticas, estas parecen centrarse en problemas como la fusión de la campaña – usualmente un factor para un solo jugador – con el modo multijugador; enemigos con resistencia a los ataques, lo que va contra el combate frenético y rápido que caracteriza estos juegos; un modo zombi decepcionante y lo que se califica un uso exhaustivo de generadores de imágenes mediante inteligencia artificial.

Incluso antes de su lanzamiento la franquicia ya estaba siendo criticada por un sector de jugadores que criticaban cómo había copiado demasiado la fórmula de “Fortnite” de incluir personajes de franquicias como “Beavis & Butthead” y “Family Guy”, a desmedro de la patina de realismo militar que caracterizaba a estos títulos hace unos años.

Call of Duty: Black Ops 7 uses a large amount of AI-generated artwork across core assets (calling cards, posters, reward icons) instead of human-crafted art—despite being a major blockbuster title charging full price. pic.twitter.com/vGbtG8NYM7 — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) November 14, 2025

“Una propiedad intelectual valorada en miles de millones de dólares utiliza arte generado por IA, ha perdido su verdadera identidad como propiedad intelectual y no ha puesto ningún esfuerzo en la campaña... CoD como propiedad intelectual ha caído aún más, como si no fuera posible caer más bajo en su antigua sombra…”, escribe un usuario.

“Copia y pega de un motor anticuado, lanzado para mantener su recaudación anual de dinero. Tenía el Game Pass activo y pensé en probarlo, pero lo desinstalé después de la primera sesión. Los ejecutivos seguirán alimentándose mientras nosotros seguimos comiendo (con malas críticas o sin ellas).”, le sigue otro.

El uso de IA también parece haber atraído la atención de personas en las esferas de poder, con el congresista californiano Ro Khanna llamando a mayores regulaciones a esta tecnología “para prevenir a compañías de utilizar IA para eliminar trabajos en búsqueda de mayores ganancias”.

No es la única señal de alerta a la que enfrenta “Black Ops 7″ y PC Gamer reveló que el número de usuarios del título en Steam durante el día de su lanzamiento (81 mil) fueron significativamente más bajos que otros títulos lanzados recientemente como “Battlefield 6″ (236 mil) y “Arc Raiders” (370 mil).