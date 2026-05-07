Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La iniciativa surgió luego de que la inteligencia artificial Grok, propiedad de Elon Musk, adquiriera una controversial función que permitía a sus usuarios crear imágenes hiperrealistas de personas a partir de fotografías y sin su consentimiento. (Fotod de Nicolas Tucat/ AFP)
La iniciativa surgió luego de que la inteligencia artificial Grok, propiedad de Elon Musk, adquiriera una controversial función que permitía a sus usuarios crear imágenes hiperrealistas de personas a partir de fotografías y sin su consentimiento. (Fotod de Nicolas Tucat/ AFP)
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

Los estados miembros y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo el jueves para prohibir en la Unión Europea las herramientas de inteligencia artificial que pueden “desnudar” a personas sin su consentimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.