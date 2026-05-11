Resumen

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Laurene Powell Jobs, fundadora y presidenta de Emerson Collective, interviene durante la 29.ª Conferencia Global Anual del Milken Institute, celebrada en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
Laurene Powell Jobs, fundadora y presidenta de Emerson Collective, interviene durante la 29.ª Conferencia Global Anual del Milken Institute, celebrada en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 4 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Redacción EC

Laurene Powell Jobs ,a viuda de Steve Jobs, afirmó en una ocasión que la fortuna que heredó tras la muerte de su marido su marido “terminará con ella” y sus gastos en la última década parecen encaminarla a esta meta.

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