Laurene Powell Jobs ,a viuda de Steve Jobs, afirmó en una ocasión que la fortuna que heredó tras la muerte de su marido su marido “terminará con ella” y sus gastos en la última década parecen encaminarla a esta meta.

La herencia, valorada en 10 mil millones de dólares en 2011, provenía principalmente de acciones en Apple y The Disney Company, aunque el valor de estas compañías ha subido significativamente en los últimos 15 años por lo que su valor sería mucho más alto, aunque los últimos estimados posicionan la fortuna de Powell Jobs ‘solo’ en los US$12,1 mil millones.

La razón de este desbalance es la inversión multimillonaria que la viuda de Steve Jobs ha hecho a proyectos para combatir contra el cambio climático como la Emerson Collective, de la que es presidenta y fundadora, una firma de inversión que se centra en promover la justicia social, el respeto al medio ambiente y la educación, a la que se estima ha donado alrededor de US$2 mil millones hasta la fecha.

En 2021, la empresaria también se comprometió a destinar alrededor de US$3.500 millones durante los próximos 10 años a la Waverley Street Foundation, un proyecto que busca preparar las comunidades contra los efectos más negativos del cambio climático y volverlas más autosostenibles con énfasis en energías verdes y seguridad alimentaria.

Quizás para algunas familias el ‘despilfarro’ de la herencia del padre pueda resultar en una gresca intrafamiliar, pero no en el caso de su familia.

“No me interesa acumular una fortuna para dejarla en herencia, y mis hijos lo saben”, declaró Laurene a The New York Times a inicios del 2020. “A Steve tampoco le interesaba eso. Si vivo lo suficiente, todo terminará conmigo”.

Esto quizás esté ayudado por el hecho de que los tres hijos salidos de esta relación son exitosos en sus propios rubros lejos de la atención mediática que persiguió a su padre, con Reed Paul, Erin Jobs e Eve Jobs persiguiendo exitosas carreras en la medicina, arquitectura y modelaje respectivamente.

Para Laurene Powell Jobs, este trabajo filantrópico es su manera de honrar el trabajo de su esposo. “No está bien que las personas acumulen una cantidad enorme de riqueza equivalente a la de millones y millones de personas juntas. Yo heredé mi patrimonio de mi esposo, a quien no le importaba la acumulación de riqueza”, afirmó en el citado medio. “Hago esto en honor a su trabajo, y he dedicado mi vida a hacer todo lo posible para distribuirla de manera efectiva, de formas que mejoren la vida de las personas y las comunidades de manera sostenible.”