Las ciudades han crecido tanto que han puesto en riesgo la existencia de sus aves, que años atrás convivían con los ciudadanos. Por eso, un invento ha tomado fuerza en los últimos años y consiste en la elaboración de un ladrillo que hace la función de nido.

Y es que la situación se ha vuelto de urgencia. SEO Birdlife, un estudio de seguimiento de aves en Europa, ha mostrado que la población de gorrión ha bajado en más del 60%, es decir, unas 300 millones de aves. El vencejo también es otra ave en peligro de extinción.

El problema es que las aves ya no encuentran un lugar donde hacer sus nidos, informó la página El Español-Omicrono. Por eso, este peculiar diseño de ladrillo permite que las aves puedan nidificar en las paredes de edificios.

Esta es la estructura de los ladrillos, adaptados para los nidos de aves. (Foto: elespanol.com)

La idea surgió hace más de 30 años, pero con el paso del tiempo ha evolucionado hasta alcanzar precios entre los 20 y los 200 euros. Royal Society for the Protection of Birds fue una de las primeras en hacer estos ladrillos

¿En qué consiste? Se trata de cajas rectangulares huecas hechas con un material transpirable, generalmente una mezcla de hormigón con madera o piedra.





Otro fabricante es Manthorpe Building Products, que asegura haber fabricado más de 20.000 de sus ladrillos y la demanda sigue al alza. “El ladrillo tenía que funcionar tanto para el constructor como para los pájaros, porque de otro modo no se utilizarían”, explica Mike Challinor, director técnico y de desarrollo de Manthorpe.