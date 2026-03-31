Resumen

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Por Redacción EC

Artemis II | Previa y últimas noticias del despegue de la misión de NASA que sobrevolará la Luna

17:37

La NASA ofrecerá una cobertura del lanzamiento, sobrevuelo lunar y su regreso a la Tierra a través de su canal NASA+ y el servicio de streaming Amazon Prime. 

17:37

Horarios en otros países

Colombia: 17:24

Ecuador: 17:24

México (CDMX): 16:24

Chile: 18:24

Venezuela: 18:24

Argentina: 19:24

Uruguay: 19:24

Brasil (Brasilia): 19:24

Estados Unidos (ET): 18:24

Estados Unidos (PT): 15:24

España (peninsular): 00:24 del 2 de abril 

17:36

El lanzamiento de Artemis II está programado desde el miércoles 1 de abril de 2026 a las 18:24 (hora del Este de Estados Unidos). En el Perú, la hora del evento es a las 17:24 horas. 

17:35

El lanzamiento está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y forma parte del ambicioso programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna como paso previo a futuras misiones a Marte. 

17:35

Los cuatro cosmonautas elegidos son un equipo que rompe varios hitos al ser la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un ciudadano no estadounidense participen en una misión lunar. 

17:34

En esta ocasión, la misión llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion. Los elegidos son el canadiense Jeremy Hansen y los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch.

17:33

Este miércoles 1 de abril se tiene programado el lanzamiento de la misión Artemis II, en un hecho histórico para la NASA, con el objetivo de llevar a la humanidad a sobrevolar nuevamente la Luna, por primera vez en más de 50 años. 

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