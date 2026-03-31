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Artemis II | Previa y últimas noticias del despegue de la misión de NASA que sobrevolará la Luna
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España (peninsular): 00:24 del 2 de abril
El lanzamiento de Artemis II está programado desde el miércoles 1 de abril de 2026 a las 18:24 (hora del Este de Estados Unidos). En el Perú, la hora del evento es a las 17:24 horas.
El lanzamiento está previsto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y forma parte del ambicioso programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna como paso previo a futuras misiones a Marte.
Los cuatro cosmonautas elegidos son un equipo que rompe varios hitos al ser la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un ciudadano no estadounidense participen en una misión lunar.
En esta ocasión, la misión llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion. Los elegidos son el canadiense Jeremy Hansen y los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch.
Este miércoles 1 de abril se tiene programado el lanzamiento de la misión Artemis II, en un hecho histórico para la NASA, con el objetivo de llevar a la humanidad a sobrevolar nuevamente la Luna, por primera vez en más de 50 años.
La NASA ofrecerá una cobertura del lanzamiento, sobrevuelo lunar y su regreso a la Tierra a través de su canal NASA+ y el servicio de streaming Amazon Prime.