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Las capas de hielo de la Antártida usualmente están protegidas por una masa de agua fría que impide su derretimiento, pero esta ahora se encuentra en peligro de desaparecer. (Foto de SARAH DAWALIBI / AFP)
Las capas de hielo de la Antártida usualmente están protegidas por una masa de agua fría que impide su derretimiento, pero esta ahora se encuentra en peligro de desaparecer. (Foto de SARAH DAWALIBI / AFP)
/ SARAH DAWALIBI
Por Agencia EFE

Las aguas cálidas de las profundidades oceánicas están ya acercándose peligrosamente a la Antártida y amenazan con derretir sus plataformas de hielo desde abajo, lo que puede resultar crítico porque la desestabilización de estos hielos podría provocar un aumento significativo del nivel del mar a escala global.

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