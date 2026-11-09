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Durante decenas de millones de años, entre la desaparición de los dinosaurios no aviares y la gran era glacial, los cielos estuvieron dominados por estas aves gigantes.
Durante decenas de millones de años, entre la desaparición de los dinosaurios no aviares y la gran era glacial, los cielos estuvieron dominados por estas aves gigantes.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

Un descendiente de nuestros ancestros remotos, de apenas 3 años de edad y con sus dientes de leche todavía saliendo, deambulaba hace 2,8 millones de años por la hierba que se mecía en la sabana sudafricana.

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