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Voluntarios civiles fabrican ponchos antidrones para soldados ucraniano. (Foto: EFE)
Voluntarios civiles fabrican ponchos antidrones para soldados ucraniano. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Unas capas antidrones fabricadas por voluntarias salvan vidas de soldados ucranianos al volverlos invisibles para los drones rusos, equipados con cámaras térmicas que flotan de forma constante sobre la “zona de la muerte”, que ahora se extiende a lo largo de kilómetros a ambos lados del frente.

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