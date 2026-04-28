Resumen

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Manus es una herramienta de IA con proyección global. (Imagen: manus.im)
Manus es una herramienta de IA con proyección global. (Imagen: manus.im)
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El veto de Beijing a la venta de la plataforma de inteligencia artificial (IA) Manus a la estadounidense Meta ha abierto una nueva incógnita en el sector tecnológico chino: qué margen real tiene ahora China para detener una operación ya avanzada y qué límites se marcan a la expansión exterior de estas empresas.