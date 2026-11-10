Las emisiones de dióxido de carbono derivadas de los combustibles fósiles cayeron excepcionalmente este año, debido a la crisis energética desatada por la guerra de Irán y la continua expansión de las energías renovables, según una investigación de referencia publicada este martes.

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El informe de Global Carbon Budget prevé que las emisiones mundiales de carbono procedentes de la quema de gas, petróleo y carbón, los principales causantes del cambio climático, se reduzcan un 0,4% en 2026.

En el caso del petróleo, la bajada de emisiones se estima en un 1,9%.

El estudio lo interpreta como la “respuesta a corto plazo al shock energético provocado por el conflicto de Irán”, que se tradujo en una cuasi parálisis del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial.

La consecuencia inmediata fue una disparada de precios en Europa y Estados Unidos, y una crisis de suministro con penurias incluidas en Asia.

Por su lado, las emisiones de CO2 derivadas del gas natural disminuirán un 0,3% este año, pero las del carbón aumentarán un 0,6%.

El dato global, publicado con motivo de la COP31 de Antalya, marca un giro respecto a la media de los diez últimos años, que fue de un incremento anual del 0,9% de estas emisiones de CO2.

De confirmarse, será la primera reducción anual desde 2020, cuando la pandemia ralentizó la economía de todo el planeta.

“La disminución de las emisiones de CO2 de origen fósil es alentadora. Pero una reducción impulsada en parte por shocks geopolíticos no es una solución climática sostenible”, incidió Pierre Friedlingstein, de la universidad británica de Exeter, que dirigió el estudio.

“La respuesta a largo plazo sigue siendo el despliegue rápido de tecnologías de energía limpia (...) se necesita una mayor aceleración para que las emisiones mundiales alcancen su punto máximo y entren en una disminución sostenida”, añadió el profesor Friedlingstein.

Para los dos mayores emisores del planeta, China y Estados Unidos, el estudio vaticina una reducción del 0,9% y del 1,3% este año.

El objetivo de 1,5 ºC, en peligro

El informe señala como nota positiva que dos tercios del incremento de la demanda mundial de energía se están cubriendo con un mayor uso de energía solar y eólica, y de vehículos eléctricos.

Una tendencia que está “reduciendo las emisiones en decenas de países y frenando el crecimiento de las emisiones en muchos más”, pero que necesita ir a más para que se ponga un tope a las emisiones mundiales, abunda Glen Peters, investigador del CICERO Center for International Climate Research.

El estudio matiza que, al mismo tiempo, las emisiones derivadas de la tala de árboles (para la explotación maderera o la conversión de bosques en campos de cultivo) aumentarán este año.

El presupuesto de carbono restante, es decir la cantidad de CO2 que se puede emitir antes de que el calentamiento alcance 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, es ahora de 150.000 millones de toneladas, lo que equivale a menos de cuatro años de emisiones al ritmo actual.

La ONU avisó en septiembre de que en los próximos años se superará con muchas probabilidades ese umbral de 1,5 ºC de calentamiento, que el Acuerdo de París de 2015 puso como objetivo.

El respeto de ese objetivo, más allá del cual los efectos del cambio climático son devastadores, es uno de los caballos de batalla de la COP de Antalya.

“El éxito de esta COP dependerá de cómo respondamos a la amenaza que se viene de una superación” de ese umbral, indicó el lunes la llamada Coalición de Gran Ambición, en un comunicado rubricado por los ministros de Medio Ambiente de países como Guatemala, Panamá, España, Alemania, Países Bajos, y también naciones insulares del Pacífico (Tuvalu, Vanuatu, Fiyi).