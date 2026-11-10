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El 19 de marzo de 2026, a última hora de la noche, se quema el exceso de gas en la refinería de petróleo de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP) /
El 19 de marzo de 2026, a última hora de la noche, se quema el exceso de gas en la refinería de petróleo de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP) /
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia AFP

Las emisiones de dióxido de carbono derivadas de los combustibles fósiles cayeron excepcionalmente este año, debido a la crisis energética desatada por la guerra de Irán y la continua expansión de las energías renovables, según una investigación de referencia publicada este martes.

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