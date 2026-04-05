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Resumen

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La primera imagen, titulada "Hola, Mundo", muestra la Tierra y Venus tal como se ven desde la cápsula Orión. (Foto: NASA / Reid Wiseman)
La primera imagen, titulada "Hola, Mundo", muestra la Tierra y Venus tal como se ven desde la cápsula Orión. (Foto: NASA / Reid Wiseman)
Por BBC News Mundo

La NASA compartió las primeras imágenes en alta resolución de la Tierra tomadas por la tripulación de la misión Artemis II, mientras se dirige hacia la Luna.