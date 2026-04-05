La NASA compartió las primeras imágenes en alta resolución de la Tierra tomadas por la tripulación de la misión Artemis II, mientras se dirige hacia la Luna.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, tomó las “espectaculares” imágenes, según la NASA, después de que la tripulación completara una última maniobra de encendido de motores que los colocó en una trayectoria hacia nuestro vecino celeste más cercano.

La primera imagen, llamada “Hola, Mundo”, muestra la vasta extensión azul del océano Atlántico, enmarcada por un tenue resplandor de la atmósfera mientras la Tierra eclipsa al Sol y por auroras verdes en ambos polos.

Considerada desde la perspectiva tradicional en Occidente, la Tierra aparece boca abajo, con el Sahara occidental y la Península Ibérica visibles a la izquierda y la parte oriental de Sudamérica a la derecha.

La NASA identificó el planeta brillante en la parte inferior derecha como Venus.

Wiseman también tomó esta fotografía, titulada "Artemis II mirando a la Tierra", desde una de las cuatro ventanas principales de la nave espacial Orión.

Las imágenes fueron tomadas después de que la tripulación completara con éxito una maniobra de inyección translunar en las primeras horas del viernes.

La maniobra sacó a la nave Orión de la órbita terrestre mientras los cuatro astronautas a bordo se preparan para recorrer más de 320.000 kilómetros hasta la Luna.

Orión se encuentra ahora en una trayectoria en bucle que llevará a la tripulación alrededor de la cara oculta de la Luna y de regreso a la Tierra. Es la primera vez desde 1972 que seres humanos viajan más allá de la órbita terrestre.

La tripulación debería pasar por la cara oculta de la Luna el 6 de abril y regresar a la Tierra el 10 de abril.

Otra imagen tomada por la tripulación muestra la división entre la noche y el día, conocida como el terminador, cruzando la Tierra.

Después de que se completara la maniobra de inyección, la tripulación estaba “pegada a las ventanas” tomando fotografías, contó el astronauta canadiense Jeremy Hansen a la sede de control de Artemis II en Houston.

“Estamos obteniendo una vista hermosa del lado oscuro de la Tierra, iluminado por la Luna”, dijo.

Más tarde, Wiseman volvió a comunicarse con el control de misión en Houston para preguntar cómo limpiar las ventanas, ya que el entusiasmo de los astronautas por mirar al espacio las había dejado sucias.

El comandante inicialmente había encontrado difícil tomar fotos de nuestro planeta desde la nave, diciendo que fotografiar a tanta distancia hacía complicado ajustar la exposición.

“Es como salir al patio de tu casa e intentar tomar una foto de la Luna”, le dijo al control de misión. “Así se siente ahora mismo”.

Pero eso ya no es un problema.

Otra vista capturada por Wiseman muestra la Tierra dividida entre la noche y el día. Esa frontera entre la luz y la oscuridad se conoce como el terminador.