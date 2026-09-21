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Resumen

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Simon Stiell, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
Simon Stiell, el secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
/ YASIN AKGUL
Por Agencia EFE

El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, ha reclamado este lunes a las grandes empresas tecnológicas mayor compromiso e implicación contra el cambio climático porque la inteligencia artificial (IA) es una “gran consumidora de energía”.

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