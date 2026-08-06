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Resumen

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Estas son las imágenes de mayor resolución de la superficie del Sol, o fotosfera, que se han capturado hasta la fecha.
Estas son las imágenes de mayor resolución de la superficie del Sol, o fotosfera, que se han capturado hasta la fecha.
Por BBC News Mundo

Científicos han captado la superficie de nuestro Sol con un nivel de detalle nuevo e inédito mediante el telescopio solar más potente del mundo.

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