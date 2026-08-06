Científicos han captado la superficie de nuestro Sol con un nivel de detalle nuevo e inédito mediante el telescopio solar más potente del mundo.

Las fotos y videos muestran “remolinos” de actividad que no habían sido posibles de verse hasta ahora.

Se trata del campo magnético del Sol que se retuerce y se desplaza por el movimiento del gas caliente.

Ese movimiento en remolino constante es la fuerza impulsora detrás de las ráfagas de energía del Sol, que crean el llamado clima espacial, que puede interrumpir las redes eléctricas y los satélites de la Tierra, e incluso podría herir a los astronautas.

“El Sol es la fuente de esa energía y de todo ese clima espacial”, explicó David Boboltz, del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos (NSO, por sus siglas en inglés).

El experto explicó que capturar imágenes más detalladas de la estrella de nuestro sistema solar ayudará a responder a ese clima.

“Para comprender y, en última instancia, predecir el clima espacial, necesitamos entender la física del Sol, incluso en las escalas más pequeñas”.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature, fueron posibles gracias al telescopio solar Inouye, construido en un monte elevado en Hawái, donde los cielos azules y despejados están libres de polvo.

Al acercarse a la superficie del Sol, el equipo capturó una vista detallada de los vórtices giratorios.

“Estos movimientos de torsión están creando energía magnética, que puede acumularse hasta producir esas explosiones a gran escala”, le dijo a la BBC David Kuridze, astrónomo del NSO.

Los científicos afirman haber capturado la fuerza impulsora detrás de las repentinas explosiones de plasma solar y campos magnéticos que el Sol envía al espacio.

Clima espacial explosivo

El término que los científicos han utilizado para describir el descubrimiento que han hecho en el Sol es “inestabilidad de Kelvin-Helmholtz”.

Este fenómeno se produce cuando los fluidos —en este caso, gases calientes— se deslizan unos sobre otros, provocando que pequeñas perturbaciones se conviertan en vórtices en espiral.

En el océano, ayuda a explicar cómo las ondulaciones se transforman en olas gigantes y poderosas.

Friedrich Woeger, también del NSO, explicó que encontrarlo en la superficie del Sol no solo explicaba la dinámica del clima espacial, sino incluso por qué la superficie del Sol es tan caliente.

El fenómeno muestra cómo se transporta la energía hacia arriba.

“Una vez que se acumula suficiente energía en las capas superiores, esta puede liberarse en forma de llamarada, lo que se conoce como eyección de masa coronal”, señaló.

Una imagen del Sol capturada por la NASA que muestra eyecciones.

Boboltz añadió que, además de la necesidad práctica de comprender y protegernos de la meteorología espacial, los nuevos hallazgos nos recuerdan que el Sol es un “laboratorio único”.

“Es nuestra estrella más cercana”, dijo. “Y puede ayudarnos a comprender algunas leyes muy básicas de la física”.

“La primera prueba experimental de la relatividad general de Einstein provino de las observaciones de eclipses solares, (...) así que, simplemente por el bien del conocimiento humano, necesitamos realizar experimentos como este”, sostuvo.