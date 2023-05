Steve Jobs, cofundador de Apple, enfatizó la importancia de contratar el talento adecuado en una entrevista publicada en el libro ‘In the Company of Giants: Candid Conversations with the Visionaries of the Digital World’. En 1997, poco después de su regreso a Apple tras la venta de su empresa NeXT, Jobs reveló que dedicaba el 20% de su tiempo a la contratación de personal, actividad que implicaba entrevistar y supervisar a los candidatos.

Jobs afirmó: “Paso un día a la semana ayudando a gente a contratar”, destacando que es una de las cosas más importantes que se pueden hacer. Con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica en ese momento, también compartió qué le impresionaba de los candidatos y qué podía impedir su aprobación.

El proceso de contratación, según Jobs, era crucial porque sin las personas adecuadas, sería difícil llevar productos al mercado de manera rápida y efectiva, sin importar las ideas visionarias de los líderes.

Durante la entrevista, Jobs reveló detalles sobre su enfoque en el proceso de selección cuando se enfrentaba a los candidatos. Admitió desafiar intencionalmente a los candidatos durante las entrevistas, a menudo criticando su trabajo anterior. Investigaba y averiguaba en qué habían trabajado y decía: “Vaya, eso resultó ser un fracaso. Ese producto fue ridículo. ¿Por qué trabajaste en eso?”.

Steve Jobs

Profundizando en esta revelación, Jobs mencionó: “No debería decir esto en tu libro”. Explicó que lo peor que un candidato podía hacer durante una entrevista era estar de acuerdo con él y ser demasiado complaciente. Jobs buscaba candidatos que se opusieran y se defendieran contra ataques injustos, en lugar de simplemente tratar de complacerlo.

Al hablar sobre sus preferencias para convencerlo de su valía, Jobs deseaba que los candidatos se mantuvieran firmes y presentaran sus argumentos, incluso bajo presión, en lugar de simplemente estar de acuerdo con sus opiniones.

En los primeros días de Apple, Jobs y sus colegas en Cupertino contrataban rápidamente, buscando personas que supieran más que ellos. Admitió: “Solo queríamos contratar a mucha gente que fuera más inteligente que nosotros”, reconociendo que no era difícil, ya que ellos mismos no sabían mucho.

Sin embargo, se encontraron con un problema: aunque contrataban a personas talentosas, muchos carecían de la capacidad para adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes. Jobs explicó: “En una empresa que recién comienza y crece rápidamente, las necesidades cambian cada mes a medida que aprendemos más. Las personas deben ser capaces de cambiar y adaptarse, y ver las cosas desde nuevas perspectivas”.

Basándose en esta experiencia inicial, Jobs decidió invertir más tiempo en el proceso de contratación, asegurándose de que las nuevas contrataciones poseyeran la adaptabilidad y versatilidad necesarias.