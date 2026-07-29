Nuevas funciones para las llamadas en Whatsapp.
Nuevas funciones para las llamadas en Whatsapp.
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Por Agencia Europa Press

Las llamadas ya están disponibles en WhatsApp Web y llegan con nuevas funciones que permiten mover las llamadas grupales entre dispositivos, mejorar la calidad de la imagen y suprimir el ruido de fondo.

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