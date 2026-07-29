Las llamadas ya están disponibles en WhatsApp Web y llegan con nuevas funciones que permiten mover las llamadas grupales entre dispositivos, mejorar la calidad de la imagen y suprimir el ruido de fondo.

Los usuarios del cliente para navegador de WhatsApp ya pueden realizar y recibir llamadas de voz y video, tanto grupales como entre dos participantes, sin tener que descargar ninguna aplicación.

Meta -matriz de WhatsApp- asegura que la experiencia es la misma que en el resto de dispositivos, también en seguridad, ya que las llamadas están protegidas por la encriptación de extremo a extremo.

Junto a esta novedad, WhasApp ha incorporado funciones adicionales que mejoran la experiencia de las llamadas, como la posibilidad de seguir una llamada grupal en curso a otro dispositivo sin que se vea interrumpida.

Durante los primeros segundos se puede mejorar la calidad del vídeo con la característica QuickHD, para que la imagen se vea en alta definición, además de utilizar la cancelación de ruido para reducir el sonido ambiente y destacar la voz para que se escuche con más nitidez.

Los organizadores tienen, además, la posibilidad de controlar el acceso a la llamada grupal con la nueva ‘Sala de espera’, como informa la compañía en un comunicado.

Todas estas funciones se han empezado a desplegar este martes para todos los usuarios de WhatsApp.