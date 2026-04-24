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Unesco calificó esta situación como “preocupante”. (Foto referencial: freepik.es)
Unesco calificó esta situación como “preocupante”. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia AFP

Tras años de avances, las niñas vuelven a quedarse rezagadas en matemáticas, revela este jueves un estudio de la Unesco, ya que la proporción de países en los que los niños las superan alcanzó en 2023 un nivel inédito desde 1995.

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