Resumen
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Más de 200.000 personas murieron debido a olas de calor extremas en Europa en los últimos cuatro años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta sobre este fenómeno recurrente debido al cambio climático.
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