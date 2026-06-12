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Un niño juega durante una fuente de agua en la ciudad francesa de Niza durante una ola de calor en agosto de 2020. La OMS advirtió que el continente europeo se está calentando más rápidamente que otros lugares en la Tierra e instó a las autoridades a tomar medidas recomendadas por la organización para evitar muertes prevenibles. (Foto de Valery HACHE / AFP)
Un niño juega durante una fuente de agua en la ciudad francesa de Niza durante una ola de calor en agosto de 2020. La OMS advirtió que el continente europeo se está calentando más rápidamente que otros lugares en la Tierra e instó a las autoridades a tomar medidas recomendadas por la organización para evitar muertes prevenibles. (Foto de Valery HACHE / AFP)
/ VALERY HACHE
Por Agencia AFP

Más de 200.000 personas murieron debido a olas de calor extremas en Europa en los últimos cuatro años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta sobre este fenómeno recurrente debido al cambio climático.

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