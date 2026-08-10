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Resumen

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Una mejor optimización de los videojuegos permitiría reducir las exigencias sobre el hardware y, con ello, el consumo energético durante las partidas. (Foto referencial: Stackie Jia / Unplash)
Una mejor optimización de los videojuegos permitiría reducir las exigencias sobre el hardware y, con ello, el consumo energético durante las partidas. (Foto referencial: Stackie Jia / Unplash)
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Como buena parte de las personas de mi generación, crecí entre computadoras y consolas de videojuegos. Soy millennial y todavía disfruto de una partida en línea, aunque con mucha menos frecuencia de la que quisiera debido a las obligaciones de la vida adulta. Quienes nacieron después lo hicieron en pleno auge de una industria que no ha dejado de crecer, rodeados de una oferta casi infinita de títulos, plataformas y contenidos relacionados. Sin embargo, si bien nos une la afición por los videojuegos, pocos hemos sido plenamente conscientes de la huella de carbono que deja esta forma de entretenimiento.

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