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Resumen

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Para algunas personas, con unas cuantas horas de sueño basta.
Para algunas personas, con unas cuantas horas de sueño basta.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

Desde que tiene uso de razón, Aimee Pugh Bernard no ha necesitado dormir mucho. Actualmente, suele acostarse alrededor de las 22:00 y se despierta cerca de las 04:30. “Estoy totalmente despierta. No puedo quedarme en la cama”, comenta.

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