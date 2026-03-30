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Resumen

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La adulación de la IA hace que los usuarios se sientan apoyados, lo que reduce los incentivos para asumir responsabilidades y resolver conflictos interpersonales.
La adulación de la IA hace que los usuarios se sientan apoyados, lo que reduce los incentivos para asumir responsabilidades y resolver conflictos interpersonales.
/ Freepik
Por Agencia Europa Press

Los ‘chatbots’ de inteligencia artificial (IA) generativa plantean un riesgo para los usuarios, ya que el comportamiento adulador con el que han sido diseñados para aumentar la interacción hace que las personas confíen en ellos sin cuestionar sus consejos, incluso en cuestiones poco éticas, ilegales o perjudiciales.

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