Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estudio determinó la inteligibilidad de las voces clonadas en entornos ruidosos. (Foto referencial: freepik.es)
Estudio determinó la inteligibilidad de las voces clonadas en entornos ruidosos. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

Las voces clonadas son más fáciles de entender que las humanas en entornos ruidosos, según un trabajo de dos investigadores del University College London y la Universidad de Roehampton, ambas en Reino Unido. Tal y como se recoge en la revista ‘JASA’, publicada por AIP Publishing en nombre de la Acoustical Society of America, los investigadores evaluaron la inteligibilidad de la voz humana y de las voces clonadas con este resultado sorprendente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.