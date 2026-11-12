Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, llamó la atención en la red social X después de responder a una publicación en la que un usuario le propuso contratar a Jensen Huang, cofundador de Nvidia.

El intercambio ocurrió en medio de las versiones sobre una posible salida del directivo, cuya renuncia fue anunciada oficialmente por la compañía tecnológica este jueves 12 de noviembre de 2026.

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La conversación se produjo mientras aumentaban los cuestionamientos sobre la continuidad de Huang al frente de Nvidia, después de conocerse un escándalo relacionado con una relación extramatrimonial y una investigación independiente iniciada por la compañía.

¿Qué respondió Elon Musk cuando le pidieron contratar a Jensen Huang?

El intercambio comenzó cuando una cuenta de X publicó un mensaje dirigido directamente al empresario estadounidense: “Elon, por favor, contrata a Jensen”.

Jensen Huang admitió mantener una relación extramatrimonial con Alice Huang, quien es señalada de ser espía china. (Foto: AFP)

Musk respondió con tres palabras: “Sería un honor”. Su comentario se produjo cuando todavía circulaban versiones sobre una eventual salida de Huang de la dirección de Nvidia.

La respuesta despertó comentarios entre los usuarios de la plataforma, quienes relacionaron sus palabras con la posibilidad de que Huang pudiera incorporarse al entorno empresarial del propietario de Tesla y SpaceX.

Jensen Huang renunció a Nvidia tras el escándalo por una relación extramatrimonial

La situación del cofundador de Nvidia cambió este jueves 12 de noviembre, cuando la compañía anunció oficialmente su renuncia con efecto inmediato como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva.

La decisión se conoció después de que Huang reconociera, mediante una carta dirigida a sus empleados, que había sido infiel a su esposa. En la comunicación pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y de los trabajadores de la compañía.

La controversia involucró a Alice Huang, una empresaria china que llegó a controlar el 25 % de una gestora de fondos de Shanghái fundada por Kang Wei, un financiero sancionado por el regulador bursátil chino y posteriormente investigado por presunta manipulación del mercado, según información publicada por el medio económico Caixin.

El caso también estuvo acompañado de señalamientos sobre una presunta operación de inteligencia extranjera, asunto que motivó cuestionamientos sobre la seguridad y llevó a Nvidia a iniciar una investigación independiente.

¿Quién quedó al frente de Nvidia tras la salida de Jensen Huang?

En el comunicado divulgado este jueves, Nvidia informó que Colette Kress, quien se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, fue designada directora ejecutiva interina.

La compañía explicó que Kress continuará desempeñando sus responsabilidades financieras mientras asume temporalmente la dirección ejecutiva, hasta que sea nombrado un sucesor permanente.

Asimismo, confirmó que el Consejo de Administración inició la búsqueda de un nuevo director ejecutivo y que evaluará tanto candidatos internos como externos para ocupar el cargo.

*Con información de El Tiempo / GDA