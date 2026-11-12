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Resumen

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En redes sociales le preguntaron a Elon Musk si contrataría a Jensen Huang. (Foto: AFP)
En redes sociales le preguntaron a Elon Musk si contrataría a Jensen Huang. (Foto: AFP)
Por Grupo GDA

Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, llamó la atención en la red social X después de responder a una publicación en la que un usuario le propuso contratar a Jensen Huang, cofundador de Nvidia.

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