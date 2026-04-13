Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

David Beckham, ex futbolista del Manchester United, Real Madrid, AC Milan, entre otros clubes. (Foto: Lenovo)
David Beckham, ex futbolista del Manchester United, Real Madrid, AC Milan, entre otros clubes. (Foto: Lenovo)
Por Redacción EC

La firma de tecnología Lenovo se asoció con el exfutbolista David Beckham. Esta unión se enfocará en el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial aplicadas al deporte, sobre todo por la proximidad con el Mundial 2026. Cabe recordar que la IA está transformando el fútbol para clubes, jugadores, árbitros y aficionados.

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