La firma de tecnología Lenovo se asoció con el exfutbolista David Beckham. Esta unión se enfocará en el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial aplicadas al deporte, sobre todo por la proximidad con el Mundial 2026. Cabe recordar que la IA está transformando el fútbol para clubes, jugadores, árbitros y aficionados.

En concreto, esta iniciativa busca optimizar el rendimiento de los equipos, crear experiencias más atractivas para los fans, hacer más eficientes las operaciones y generar nuevas fuentes de ingresos a través de la innovación basada por IA.

Según Lenovo, Beckham representa al profesional que gestiona su día a día desde un solo dispositivo y a un especialista en el fútbol.

La idea principal de esta colaboración es que la tecnología potenciada por la inteligencia artificial pueda ayudar a cualquier persona a rendir al máximo.

“El fútbol siempre estará definido por el talento, la intuición, el trabajo duro y esos momentos inolvidables que hacen especial al juego. Hoy, la inteligencia artificial y los datos nos están ayudando a comprender el deporte con mayor profundidad, influyendo en la forma en que jugadores y entrenadores se preparan y en cómo los aficionados se conectan con el fútbol”, dijo el ‘Spice Boy’.

El ex Real Madrid también será parte de la próxima campaña global de Lenovo en relación a la Copa del Mundo 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.