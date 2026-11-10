El papa León XIV llegará este miércoles a Perú. Foto: EFE.
El papa León XIV llegará este miércoles a Perú. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Ante la próxima visita del papa León XIV a nuestro país, los datos de Google Trends revelan un incremento significativo en el interés de la ciudadanía sobre los detalles de la agenda oficial, puntos de encuentro y aspectos logísticos del evento.

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