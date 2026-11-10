Ante la próxima visita del papa León XIV a nuestro país, los datos de Google Trends revelan un incremento significativo en el interés de la ciudadanía sobre los detalles de la agenda oficial, puntos de encuentro y aspectos logísticos del evento.
Ante la próxima visita del papa León XIV a nuestro país, los datos de Google Trends revelan un incremento significativo en el interés de la ciudadanía sobre los detalles de la agenda oficial, puntos de encuentro y aspectos logísticos del evento.
Vale recordar que el Santo Padre estará en Perú del 11 al 16 de noviembre. Durante esas fechas cumplirá una recargada agenda, por lo que gran cantidad de personas está pendiente de sus actividades.
Según la firma tecnológica, las consultas con mayor incremento de búsqueda incluyen términos cómo “Vigilia de Jóvenes”, “Estatua del Papa en el Callao”, “¿A qué hora llega el Papa a Perú?, “Itinerario del Papa en Perú”, “Recorrido del Papa”, Misa del Papa en Lima”. Estas registrando un incremento frente a la semana anterior.
Por otro lado, las regiones con mayor interés en el tema son Lambayeque, Callao, Cusco, Ucayali y Lima, impulsadas por el despliegue de delegaciones de fieles y el seguimiento de las transmisiones oficiales.
Si bien es cierto que hay un gran interés en el público por las actividades, Google también ha informado que cuenta con una serie de herramientas a disposición de los usuarios.
También planteó una guía práctica para sacar el máximo provecho a su ecosistema.
- Gemini. El asistente de IA de Google, Gemini, servirá como una guía de consulta rápida en lenguaje natural desde el dispositivo móvil o la web. Se puede hacer preguntas directas como escribir o dictar consultas. También se puede organizar la jornada, con prompts como: “Créame una lista de recomendaciones de cosas que debo llevar para asistir a una misa masiva de mañana bajo el sol en Lima”.
- Buscador de Google. A través del Buscador, los usuarios pueden seguir la cobertura en tiempo real. Para eso se puede optar por búsquedas clave, escribiendo términos como “Visita del Papa Perú 2026”, “Recorrido papal en vivo” o “Cierres de calles Lima” para activar el carrusel de noticias de última hora y comunicados oficiales. También se puede optar por un filtro de verificación de la pestaña “Noticias” para validar avisos institucionales del Gobierno, la Policía Nacional y el Arzobispado sobre rutas de contingencia o cambios de último momento.
- YouTube, para la transmisión en directo y momentos destacados. Quienes sigan las actividades desde casa o no puedan asistir de manera presencial pueden activar recordatorios de transmisiones, Buscar los canales oficiales (como Vatican News o medios nacionales), seleccionar la transmisión programada en vivo y presionar “Darme un aviso” o el ícono de la campana para recibir una notificación cuando empiece el evento.
- Google Lens y Google Traductor. Estas aplicaciones funcionan como soporte para visitantes internacionales, o para la atención de turistas y periodistas extranjeros que cubren el evento. Lo que tienes que hacer es abrir Google Lens (ícono de cámara en la barra de búsqueda de Google), seleccionar la pestaña “Traducir” y apuntar la cámara hacia pancartas, avisos o comunicados en la calle para ver el texto traducido sobre la imagen. También puedes optar por el modo conversación en tiempo real, con el mismo Google Traductor: presiona la opción “Conversación” y selecciona los idiomas para que la app traduzca la voz de ambas personas alternadamente en tiempo real.
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