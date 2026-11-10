Ante la próxima visita del papa León XIV a nuestro país, los datos de Google Trends revelan un incremento significativo en el interés de la ciudadanía sobre los detalles de la agenda oficial, puntos de encuentro y aspectos logísticos del evento.

Vale recordar que el Santo Padre estará en Perú del 11 al 16 de noviembre. Durante esas fechas cumplirá una recargada agenda, por lo que gran cantidad de personas está pendiente de sus actividades.

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Según la firma tecnológica, las consultas con mayor incremento de búsqueda incluyen términos cómo “Vigilia de Jóvenes”, “Estatua del Papa en el Callao”, “¿A qué hora llega el Papa a Perú?, “Itinerario del Papa en Perú”, “Recorrido del Papa”, Misa del Papa en Lima”. Estas registrando un incremento frente a la semana anterior.

Por otro lado, las regiones con mayor interés en el tema son Lambayeque, Callao, Cusco, Ucayali y Lima, impulsadas por el despliegue de delegaciones de fieles y el seguimiento de las transmisiones oficiales.

Si bien es cierto que hay un gran interés en el público por las actividades, Google también ha informado que cuenta con una serie de herramientas a disposición de los usuarios.

También planteó una guía práctica para sacar el máximo provecho a su ecosistema.