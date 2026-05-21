Faltan pocos días para que inicie el Mundial 2026, que tendrá como sede a Canadá, Estados Unidos y México. Para disfrutar cada uno de los partidos de fútbol, LG Electronics presenta en Perú su nueva generación de televisores OLED evo 2026.

Se trata de los modelos G6 y C6, junto con el nuevo Micro RGB evo, ganador del CES 2026 Innovation Award.

Cada uno de estos televisores está dirigido a un perfil distinto de usuario, los tres comparten el procesador α11 AI Gen3, la plataforma inteligente webOS con inteligencia artificial y un rendimiento gamer de primera línea.

Por un lado, el LG Micro RGB evo es el primer televisor LED de la marca en ganar el CES 2026 Innovation Award, y destaca por llevar la precisión del OLED a la categoría LED. Para esto utiliza los Micro LED RGB individuales más pequeños, los cuales iluminan la pantalla con un control milimétrico, zona por zona.

El resultado es una cobertura de color del 100% en los estándares BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek; esto significa que lo que se ve en pantalla es exactamente lo que el director o el fotógrafo concibió. A esto se suma el procesador α11 AI Gen3, que con su tecnología Dual Super Upscaling mejora en tiempo real la nitidez de cualquier contenido, y el Micro Dimming Ultra, que gestiona más de mil zonas de brillo para lograr negros profundos y colores siempre precisos.

Otra propuesta es el OLED evo G6, la opción de gama altan que incorpora la tecnología Hyper Radiant Color. Esta ofrece un nivel de brillo y claridad superior, incrementa la potencia del color y genera mayor realismo en la imagen. Además, cuenta con 60 watts de sonido.

También incluye el procesador α11 AI Gen3 que activa el Dual AI Engine, capaz de reducir el ruido de imagen y preservar la textura natural de forma simultánea, sin sobreprocesamiento ni efectos artificiales.

También se ofrece elOLED evo C6, que por primera vez incorpora el mismo procesador α11 AI Gen3 que equipa al G6, llevando la tecnología de gama alta a más usuarios.

Un punto a parte son los modelos de 77 y 83 pulgadas, que suman la tecnología Hyper Radiant Color, lo que eleva notablemente la luminancia y mantiene los negros perfectos y el color preciso del OLED incluso en ambientes muy iluminados.