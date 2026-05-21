Resumen

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LG trae tres modelos de televisores con lo último en tecnología para el Mundial 2026. (Foto: Difusión)
LG trae tres modelos de televisores con lo último en tecnología para el Mundial 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Faltan pocos días para que inicie el Mundial 2026, que tendrá como sede a Canadá, Estados Unidos y México. Para disfrutar cada uno de los partidos de fútbol, LG Electronics presenta en Perú su nueva generación de televisores OLED evo 2026.

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