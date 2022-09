La semana pasada la empresa británica hotelera IHG presentó quejas, por parte de sus usuarios, pues notaron un fallo en el sistema al momento de realizar reservas. A través de sus redes sociales, IHG manifestó que el sistema se encontraba en mantenimiento; sin embargo, un día después revelaron que habían sido víctimas de hackers.

De acuerdo con el medio BBC News, los responsables de este ataque cibernético se pusieron en contacto con ellos a través de la aplicación Telegram, donde mostraron una serie de capturas de pantalla que evidenciaba el ataque que llevaron a cabo.

Se presentaron bajo el seudónimo TeaPea y tuvieron acceso a chats de Microsoft Teams, correos internos de Outlook y directorios de servidores de IHG.

“Originalmente, nuestro ataque se planeó para ser un ransomware, pero el equipo de TI de la empresa siguió aislando los servidores antes de que tuviéramos la oportunidad de implementarlo, por lo que pensamos en tener algo divertido [sic]. En su lugar, hicimos un wiper attack”, dijo uno de los involucrados a BBC News.

Un wiper attack es una de las varias modalidades de ciberataque y consiste en eliminar, de forma irrevocable, archivos datos y documentos.

Para los especialistas, según el medio británico, este cambio de táctica “nació de una frustración vengativa”. “No podían ganar dinero, así que arremetieron, y eso delata absolutamente el hecho de que no estamos hablando de ciberdelincuentes ‘profesionales’ aquí”.

Los atacantes señalaron que no robaron información de los clientes, pero sí tienen en su haber datos de la empresa.

Además, dicen no sentirse culpables por lo sucedido. “En realidad, no nos sentimos culpables. Preferimos tener un trabajo legal aquí en Vietnam, pero el salario promedio es de $300 por mes. Estoy seguro de que nuestro hack no dañará mucho a la empresa”, declararon a BBC News.