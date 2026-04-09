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La misión Artemis II es solo un paso más en el ambicioso programa espacial Artemis que llevará al hombre de regreso a la Luna. (Foto: AFP PHOTO / NASA)
La misión Artemis II es solo un paso más en el ambicioso programa espacial Artemis que llevará al hombre de regreso a la Luna. (Foto: AFP PHOTO / NASA)
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Por BBC News Mundo

La misión Artemis II de la NASA ha superado todas las pruebas importantes desde su lanzamiento el 1 de abril, con un rendimiento del cohete, la nave espacial y la tripulación superior al que los ingenieros esperaban.

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