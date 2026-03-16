Resumen

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Lo que la sangre de la menstruación puede revelar sobre la salud de las mujeres (y cómo estudiarla puede llevar a diagnósticos tempranos). Serenity Strull/ BBC
Lo que la sangre de la menstruación puede revelar sobre la salud de las mujeres (y cómo estudiarla puede llevar a diagnósticos tempranos). Serenity Strull/ BBC
Por BBC News Mundo

Como muchas mujeres, Emma Backlund prefería no pensar demasiado en la sangre que derramaba cada mes. Pero cuando la startup de biotecnología NextGen Jane le pidió la sangre de su menstruación en 2023, Backlund guardó sin dudar 8 tampones de un ciclo menstrual y los envió por correo al laboratorio de la empresa en Oakland, California.

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